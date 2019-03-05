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Общество

Квест для школьников и студентов «Хочу быть президентом» пройдет в Невеле 6 марта

6 марта в Невеле в рамках «Декады молодого избирателя» пройдёт квест «Хочу быть президентом» среди школьников 9-11 классов и студентов Невельского филиала Великолукского политехнического колледжа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Мероприятие пройдёт по адресу: Невель, улица Урицкого, д. 36, средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В. Смирнова.

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