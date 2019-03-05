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Общество

Авария на газопроводе в деревне Родина Псковского района локализована

Авария, вызванная повреждением газопровода на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района, на данный момент локализована. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков», в связи с тем, что в повреждённый газопровод попало большое количество воды, аварийно-восстановительные работы займут, по предварительной оценке, не меньше суток.

Пуск газа в многоквартирные дома запланирован по завершению аварийно-восстановительных работ на наружном газопроводе и начнется ориентировочно во второй половине дня 6 марта.

Напомним, газопровод повредили работники ООО «Эгле» при земляных работах на улице Владимирской в деревне Родина. От газоснабжения отключены 24 многоквартирных и 1 частный дом.  

Напомним, накануне, вечером 4 марта, в деревне Родина  большинство домов на улицах Владимирской и Никольской оказались без электроэнергии. Произошло это из-за повреждения на кабельной линии одной из псковских управляющих компаний.

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