3 разбоя, 5 грабежей и изнасилование раскрыли полицейские в Пскове в феврале

20:45, 05 марта 2019, ПАИ

3 разбойных нападения, 5 грабежей и 1 изнасилование зарегистрированы в Пскове в феврале, рассказал начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин на координационном итоговом совещании при главе Пскова Иване Цецерском по итогам деятельности в феврале и задачам на март. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сергей Сурин подчеркнул, что все преступления раскрыты, в целом обстановка стабильная, наблюдается положительная динамика по раскрываемости преступлений. Также начальник городского УМВД отметил, что сотрудники полиции принимали участие в 11 городских мероприятиях, на которых серьезных нарушений общественного порядка зафиксировано не было.