Почти 30 пожаров произошли в Пскове в феврале

21:32, 05 марта 2019, ПАИ

27 пожаров зарегистрированы в Пскове в феврале, из них 4 – в жилом секторе, рассказал руководитель Комитета по ГО и ЧС Владимир Воробьев на координационном итоговом совещании при главе Пскова Иване Цецерском по итогам деятельности в феврале и задачам на март. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Владимир Воробьев отметил, что в феврале чрезвычайных ситуаций в городе не произошло, было 3 штормовых предупреждения, в результате которых упало 10 деревьев.

Он сообщил, что за прошедший месяц в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Пскова поступило более 4 тыс. обращений граждан, из них подавляющее большинство касалось содержания дорог и уборки городских территорий. Также в феврале Комитет по ГО и ЧС провел совещание, на котором был утвержден план противопаводковых и противопожарных мероприятий.

По словам Владимира Воробьева снежный покров в городе практически сошел, уровень воды в псковских водоемах значительно ниже нормы, поэтому паводковая обстановка на сегодняшний день не представляет никаких угроз, ситуация находится под контролем. Глава Пскова Иван Цецерский дал распоряжение всем профильным службам к началу паводка быть во всеоружии.