Сквер Народовластия появится в Пскове

20:51, 05 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 5 марта, участники заседания общественной комиссии по упорядочению улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок рассмотрели и единогласно одобрили вопрос о присвоении скверу, расположенному на пересечении улиц Леона Поземского, Труда и Волкова, за церковью Козьмы и Димиана с Примостья наименование «Сквер Народовластия», а также установки в нем малой архитектурной формы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, заседание прошло под председательством заместителя главы администрации города Александра Коновалова. В мероприятии приняли участие заместитель главы Пскова Елена Полонская, руководители и специалисты управлений администрации, эксперты, представители общественности.

Архитектор Владимир Шуляковский представил наброски знака в виде символического колокола, отображающего традиции народовластия Псковской Вечевой республики. Александр Коновалов поддержал автора, отметив, что улицу Леона Поземского ждет реконструкция, в рамках которой планируется благоустройство сквера. Участники заседания одобрили начинание, так как оно гармонично вписывается в контекст данной территории.

Далее члены комиссии обсудили вопрос об установке мемориальной доски основателю и бывшему директору «Хосписа святой Марфы-Марии» Людмиле Степановой на здании учреждения по адресу: улица Свердлова, 20. Познакомившись с вариантами эскизов досок, присутствующие решили, что фон должен быть светлый, так как это не надгробная плита. Во время дискуссии было высказано предложение выработать единый для города стиль мемориальных досок. Данный вопрос отправлен на доработку.

Члены комиссии рассмотрели вопрос о Памятном знаке малолетним узникам, погибшим в фашистских концлагерях, в Сквере павших борцов. Почетный гражданин города Пскова Анатолий Васильев обратился с просьбой одобрить представленный проект, чтобы оставить память об опаленных войной годах будущему поколению. Заместитель главы администрации поручил Управлению по градостроительной деятельности представить на следующем заседании визуализацию, с тем, чтобы принять решение.

В заключение заседания участники комиссии заслушали вопрос об установке пограничного катера в честь моряков-пограничников на набережной Флотской Славы в районе памятного комплекса «Псковичам-флотоводцам, мореплавателям и строителям Российского Флота».

Павел Дроздов, председатель Псковской региональной общественной организации «Историческая память», рассказал о том, что общественность собрала средства на данный памятник, а Пограничное управление готово содержать его. Но участники совещания не согласились с местом установки памятника-катера, ссылаясь на перенасыщенность набережной. Инициаторам предложено подумать о другом достойном месте для этого памятника.