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Общество

План по ремонту дорог в Дедовичском районе будет дополнен

Ремонт и содержание дорожной сети Дедовичского района стали главной темой рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главой муниципалитета Геннадием Афанасьевым, которая состоялась сегодня, 5 марта, в администрации региона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, Михаил Ведерников, открывая встречу, акцентировал внимание главы района на том, что в текущем году на ремонт дорожной сети региона будут выделены беспрецедентные средства. Позиция руководства области состоит в том, чтобы пересмотреть подходы в работе с подрядчиками и усилить контроль за качеством ремонта, содержания и уборки дорог.

Геннадий Афанасьев рассказал, что в прошлом году усилиями муниципалитета с помощью сторонних организаций отремонтировано 13 дорог местного значения общей протяженностью 25 км. Всего в районе 235 км муниципальных дорог, претензий к подрядчикам по их содержанию руководство района не имеет.

Также через Дедовичский район проходит 133 км региональных дорог с асфальтовым покрытием и ряд из них требуют ремонта. В план ремонтных работ на 2019 год вошел участок дороги «Красные Горки — Вязье» протяженностью 4 км, и глава района обратился к губернатору с просьбой рассмотреть возможность включить дополнительно дорогу «Дедовичи — Алексино», которая находится в остроаварийном состоянии.

Михаил Ведерников дал соответствующие поручения Комитету по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В рамках встречи также обсуждались вопросы, связанные с функционированием Псковской ГРЭС и социальной сферой. В частности, шла речь о ремонте хирургического и терапевтического отделений в Дедовичской районной больнице. Решение о проведении работ было принято губернатором области по итогам посещения лечебного учреждения в августе прошлого года.

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