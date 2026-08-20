В Пскове обсудили вопросы обеспечения безопасности в единый день голосования

21:19, 20 августа 2026, ПАИ

В Управлении Росгвардии по Псковской области под руководством заместителя начальника управления состоялось заседание оперативного штаба по обеспечению усиленных мер безопасности в период подготовки и проведения выборной кампании в рамках единого дня голосования на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

На заседании определили основные вопросы подготовки сил и средств к обеспечению правопорядка и безопасности во время предстоящего голосования.

С докладами на заседании выступили должностные лица управления, руководитель УМВД России по Псковской области и представитель избирательной комиссии Псковской области.

Ранее сообщалось, что антитеррористические учения проходят в школах и детских садах Псковской области.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.