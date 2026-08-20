Сотрудник МЧС из Псковской области стал полуфиналистом всероссийского конкурса наставников

22:11, 20 августа 2026, ПАИ

Сотрудник Главного управления МЧС России по Псковской области Игорь Ежов вошёл в число лучших наставников страны, став полуфиналистом всероссийского конкурса «Быть, а не казаться!». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Полуфинальный этап конкурса проходил в Суздале 17–20 августа. Игорь Ежов участвовал в номинации «Наставник на службе» по Центральному и Северо‑Западному федеральным округам.

Цель конкурса – выявить специалистов, которые активно передают профессиональные знания и опыт молодому поколению, распространяют передовые наставнические практики в сфере патриотического воспитания, формируют кадровый резерв и поддерживают лидеров мнений, в том числе среди участников специальной военной операции.

В 2026 году конкурс приобрёл масштабный характер: на участие в нём поступило более 80 тысяч заявок из всех 89 субъектов РФ. По итогам отбора в полуфинал прошли две тысячи участников.

В полуфинале конкурсанты прошли круговые собеседования с экспертной комиссией, выполнили командное решение практических кейсов, приняли участие в консультационных встречах с профильными экспертами, посетили образовательные лекции и кинопоказы и ознакомились с историко‑культурным наследием Суздаля.

Полуфинальные этапы в 2026 году организованы в пяти городах – в Тюмени, Красноярске, Владивостоке, Волгограде и Суздале – и проходят с июня по август. По результатам полуфиналов в финал выйдет 400 участников. Финальный этап запланирован на октябрь. Лучшие практики включат в банк проектов патриотического воспитания, победителям окажут организационную и методическую поддержку для дальнейшей реализации.

Ранее сообщалось, что псковичка прошла ключевой этап полуфинала конкурса «Быть, а не казаться».