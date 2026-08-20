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Общество

В Пушкиногорском районе обсудили вопросы доступности медпомощи

Рабочее совещание с руководителями организаций и предприятий муниципалитета прошло в Пушкиногорском районе сегодня, 20 августа. В мероприятии приняли участие главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян и руководитель районного филиала Алик Халиков. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филипповой на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»

Ключевой темой встречи стали вопросы медицинского обслуживания – в первую очередь прохождение профилактических осмотров и диспансеризации. Как отметили участники, медицинские организации идут навстречу предприятиям и учреждениям: для удобства работников организуют выезды в трудовые коллективы, обеспечивают транспорт до островской больницы. Все озвученные на совещании вопросы и предложения взяты в работу.

Особое внимание уделено обеспечению жителей сельских территорий медпомощью. Систематически проводятся выезды специалистов в отдалённые населённые пункты. Следующий выезд запланирован на 26 августа – он пройдёт в селе Велье. Жителей Велья и близлежащих населённых пунктов призывают воспользоваться возможностью пройти диспансеризацию и необходимые обследования с применением передвижного комплекса «Флюмамм» (с его помощью проводят флюорографию и маммографию).

Жителям напомнили, что для прохождения диспансеризации взрослое население может обратиться в регистратуру районной поликлиники. Телефоны для справок: (8 811-46) 2-13-61, 2-13-25.

Ранее сообщалось, что более пяти миллиардов рублей вложили в медицину Псковской области за пять лет.

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