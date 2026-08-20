В правительстве Псковской области открылась экспозиция, посвящённая фестивалю «Псковские каникулы»

20:40, 20 августа 2026, ПАИ

На втором этаже здания правительства Псковской области начала работу новая экспозиция, приуроченная к фестивалю «Псковские каникулы». Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

В создании выставки приняли участие сотрудники правительства: они принесли из дома семейные реликвии, игрушки, а также предметы декора и быта 60–70‑х годов. В витринах – старые фотоаппараты, куклы, будильники, кухонная утварь, в том числе жестяные сахарницы и банки для круп, которые когда‑то были практически в каждом доме.

«Выставка получилась очень живой, тёплой и душевной – настоящее путешествие в прошлое. Спасибо всем, кто помог создать эту удивительную атмосферу», – поблагодарил Михаил Ведерников.

Напомним, что фестиваль «Псковские каникулы» – часть нового одноимённого туристического проекта, продолжающего линейку сезонных региональных инициатив («Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья»).

Мероприятие проходило с 31 июля до 2 августа на набережной реки Великой в Пскове (на участке от дома № 16 на улице Профсоюзной до улицы Георгиевской). Для гостей фестиваля организовали иммерсивный спектакль, тематические зоны (советские дворовые игры, фотостудия в интерьере советской квартиры, лото с суперпризом, тир, блошиный рынок с винтажными вещами), работала выставка «СССР: радио и телевидение», была организована концертная программа.

Проект, по словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, поможет не только разнообразить летний досуг жителей и гостей региона, но и показать особый колорит Пскова через историю, творчество и живое соседское взаимодействие. В финальный день площадки посетили 19 тысяч гостей, а всего за дни работы фестиваля его гостями стали порядка 70 тысяч человек.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».