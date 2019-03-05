Арсений Постников проведет лекцию в библиотеке псковского храма Александра Невского 7 марта

22:33, 05 марта 2019, ПАИ

7 марта в 18:00 библиотека храма святого благоверного князя Александра Невского в Пскове приглашает на лекцию «Маркелл, митрополит Псковский и Изборский (1682-1690)», сообщает паломническая служба храма на своей странице «ВКонтакте».

«В 1682 году была образована Псковская Митрополия. До начала XVIII века ее по очереди возглавляли митрополиты Маркел (1682- 1691), Иларион (1691-1698) и Иосиф (1699-1717). Все три архиерея оказались тесно связанными со строительством самого главного храма псковской епархии – четвертого Троицкого кафедрального собора. Более подробную информацию вы сможете почерпнуть для себя придя на лекцию 7 марта», – говорится в приглашении.

Лекцию прочитает старший научный сотрудник древлехранилища Псковского музея-заповедника Арсений Постников. Она пройдет по адресу: улица Максима Горького, 67.