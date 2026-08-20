Городская баня в Новосокольниках не будет работать из-за отключения горячей воды
Городская баня в Новосокольниках не будет работать из-за ремонта котельной. Об этом ПАИ сообщили в администрации Новосокольнического муниципального округа.
В городской котельной №9 будут проводить плановые профилактические работы. В связи с этим на данном участке отключат горячее водоснабжение. Городская баня не будет работать с 25 августа по 7 сентября.
«Приносим извинения за доставляемые неудобства», – отметили в администрации.
Справки можно получить по телефону 8-981-351-48-72 в рабочие дни.
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