Городская баня в Новосокольниках не будет работать из-за отключения горячей воды

11:41, 20 августа 2026, ПАИ

Городская баня в Новосокольниках не будет работать из-за ремонта котельной. Об этом ПАИ сообщили в администрации Новосокольнического муниципального округа.

В городской котельной №9 будут проводить плановые профилактические работы. В связи с этим на данном участке отключат горячее водоснабжение. Городская баня не будет работать с 25 августа по 7 сентября.

«Приносим извинения за доставляемые неудобства», – отметили в администрации.

Справки можно получить по телефону 8-981-351-48-72 в рабочие дни.