Псковские газовики проводят комплексную работу для сокращения дебиторской задолженности

11:21, 20 августа 2026, ПАИ

Активную профилактическую и уведомительную работу проводят сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с потребителями газа. Она направлена на максимальное сокращение задолженности и 100 % сбор платежей за газ в 2026 году, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

Так, уровень оплаты природного газа населением Псковской области за семь месяцев 2026 года вырос на 4 % в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

В отношении всех должников специалисты компании проводят уведомительную работу, в рамках которой сотрудники звонят должнику, выезжают в адреса абонентов-должников для проведения разъяснительной работы, информируют о способах оплаты, предлагают погасить задолженность в добровольном порядке, направляют уведомления о возможности предстоящего отключения от газоснабжения.

С начала года специалисты компании направили должникам более 36 тысяч уведомлений о задолженности за природный газ на общую сумму более 65 млн рублей. После получения уведомлений 55 % абонентов полностью погасили задолженность, избежав приостановления поставки газа.

Также специалисты выезжают к абонентам для проведения разъяснительной работы по формированию задолженности и предоставления возможности погасить её на месте. 76 из них воспользовались возможностью и сразу оплатили все начисления на общую сумму около 800 тысяч рублей. Остальным абонентам следует в ближайшее время погасить задолженность, чтобы не допустить отключения газа.

Самый действенный способ не допустить проблем с газоснабжением, избежать образования новых долгов и сэкономить собственные средства – оплачивать потреблённый газ до 15 числа каждого месяца и передавать показания приборов учёта до 25 числа месяца.

«До принятия крайних мер в виде отключения от газоснабжения домовладений мы используем все возможности для убеждения абонентов и исправления ситуации. В большинстве случаев долги погашаются. Также мы уделяем большое внимание качеству обслуживания наших абонентов. Развиваем наши клиентские сервисы, в том числе и дистанционные, которые дают абонентам возможность экономить своё время, всегда иметь под рукой информацию о своём лицевом счёте и оплачивать потреблённый газ без комиссии», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.