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Общество

Определено место для строительства новой школы в Пскове

В Пскове определён участок под строительство новой школы в районе инфекционной больницы, а также ведётся разработка проекта планировки микрорайона «Рижский» с учётом появления новых многоквартирных домов и потребности в социальной инфраструктуре. Однако возведение объекта потребует федерального финансирования, поскольку стоимость школы составляет около 1 млрд рублей. Об этом заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский сказал в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Виталий Сухинский. Фото здесь и далее: ПАИ

«Мы сейчас разрабатываем проект планировки территории микрорайона «Рижский». Это та часть, которая сейчас застраивается возле «Ленты» домами. Там семь домов планируется к строительству. Плюс ещё многоквартирные дома в перспективе появятся ближе к заправке «Сургутнефтегаз». Есть большой участок, который в собственности у застройщиков и ближе к улице Шестака. Там тоже есть пятно застройки, – рассказал Сухинский. – Школа и объекты спорта необходимы, когда у нас появляются новые дома, новая застройка. В проекте планировки территории как раз рассчитывается потребность в новых образовательных учреждениях, новых объектах социальной инфраструктуры».

По его словам, участок, который город получил от Минобороны РФ, сейчас размежёвывается. «В районе инфекционной больницы, после круга с правой стороны, и планируется к размещению школа. Это просто место, где можно её построить, – отметил замглавы администрации. – Дальше, как мы понимаем, нужны программы по финансированию этого объекта, потому что ни муниципалитет, ни регион не смогут построить школу в нынешних реалиях. Это от одного миллиарда рублей».

Сухинский добавил, что город готов к любому развитию событий. «Лишь бы было финансирование, лишь бы были программы строительства этих школ на федеральном уровне. Мы обязательно будем в них участвовать», – заключил он.

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