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Общество

Общественные наблюдатели будут работать на всех избирательных участках Псковской области

Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов сообщил на брифинге в медиацентре ПАИ, что общественные наблюдатели будут работать на всех 567 избирательных участках региона в дни голосования.

Фото: ТИК Пскова

«На всех 567 избирательных участках в Псковской области будут работать общественные наблюдатели. Более того, есть и люди в резерве, которые в случае необходимости смогут заменить коллег», – рассказал Александр Седунов.

Каждый общественный наблюдатель после прохождения подготовки получает направление на определённый участок. При этом окончательное распределение будет известно незадолго до начала голосования. «За три дня до 18 сентября будет известно, какой наблюдатель на какой участок отправляется», – уточнил председатель Общественной палаты.

Работа наблюдателей предполагает соблюдение принципа беспристрастности. Для этого каждый из них подписывает этический кодекс, в котором закрепляется обязательство не допускать влияния личных политических взглядов на выполнение своих обязанностей.

Кроме того, общественные наблюдатели должны соответствовать установленным требованиям: они не могут состоять в списках иностранных агентов и экстремистов, а также обязаны предоставить подтверждающие документы.

Все прошедшие подготовку наблюдатели получат отличительный бейдж, который позволит идентифицировать их на избирательных участках.

Подготовка наблюдателей продолжается в муниципалитетах региона в течение августа. В Общественной палате отмечают, что среди участников есть как опытные наблюдатели, так и люди, которые впервые решили принять участие в этой работе.

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