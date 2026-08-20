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Общество

Обучение общественных наблюдателей на выборах в Псковской области завершится в конце августа

Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов рассказал на брифинге в медиацентре ПАИ о подготовке общественных наблюдателей к предстоящим в сентябре выборам.

Александр Седунов. Фото: ПАИ

По его словам, региональная Общественная палата взяла на себя подготовку наблюдателей, их сопровождение и организацию работы непосредственно в дни голосования.

Желающие стать наблюдателями подают заявления и необходимый пакет документов, после чего проходят обучение и получают направление на конкретный избирательный участок. «Обучение наблюдателей завершается сдачей тестов», – отметил Александр Седунов.

Подготовку в этом году начали с Пскова. В конце июня около 150 человек приняли участие в двухдневном семинаре. Участникам рассказывали об основах избирательного законодательства, устройстве и организации работы избирательного участка, а также о том, какие действия являются нарушениями, а какие – нет. «Люди были очень заинтересованы, задавали интересные вопросы, делали правильные ремарки», – рассказал председатель Общественной палаты региона.

Сейчас обучение продолжается в муниципалитетах Псковской области. Завершить этот этап планируется 28 августа. Среди будущих наблюдателей есть как люди с опытом работы на выборах, так и те, кто будет выполнять эти обязанности впервые.

При этом кандидатам необходимо соответствовать определённым требованиям. В частности, общественный наблюдатель не должен находиться в списках иностранных агентов и экстремистов. Он предоставляет соответсвующие подтверждающие документы и подписывает этический кодекс, предусматривающий беспристрастность наблюдателя независимо от его политических взглядов.

Напомним, что 18, 19, 20 сентября в Псковской области пройдут выборы депутатов Госдумы России и Законодательного Собрания Псковской области. Общественная палата Псковской области готовит многочисленный корпус наблюдателей, которые будут следить за легитимностью выборов на всех избирательных участках региона.

Ранее сообщалось, что в Пскове прошло обучение наблюдателей‑блогеров для работы на избирательных участках.

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