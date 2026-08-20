В Псковской области проходили съёмки документального фильма «Путь аиста»

10:55, 20 августа 2026, ПАИ

В Псковской области завершены съёмки документального фильма про центр помощи птицам «Дом белого аиста» в деревне Низовицы Гдовского района, сообщили авторы в соцсетях.



Фото: Группа в соцсети «ВКонтакте» «Умное бюро»



Фото: Группа в соцсети «ВКонтакте» «Умное бюро»



Фото: Группа в соцсети «ВКонтакте» «Умное бюро»



Фото: Группа в соцсети «ВКонтакте» «Умное бюро»



Фото: Группа в соцсети «ВКонтакте» «Умное бюро»



Фото: Группа в соцсети «ВКонтакте» «Умное бюро»



Фото: Группа в соцсети «ВКонтакте» «Умное бюро»













Главная героиня фильма – орнитолог, кандидат биологических наук Марина Сиденко. На её плечах лежит жизнь сотни птиц, большая часть из которых является инвалидами или попали в центр в тяжёлом состоянии.

«Но это фильм не только о работе крупнейшего в России реабилитационного центра для аистов. В первую очередь этот фильм – лирическое эссе о пути человека, – отметили авторы. – О том, как мы справляемся с трудностями, как решения, в которые порой никто не верит, приводят нас к делу всей жизни. Наблюдая за ежедневной борьбой за жизнь тяжело больных аистов, зритель постепенно погружается в прошлое героини: потерю ориентиров, переезд за тысячу километров – и веру, которая оказалась сильнее обстоятельств. Это фильм о том, что, спасая других, мы часто спасаем себя».

Фильм производится при поддержке Союза кинематографистов России и Фонда поддержки регионального кино.

Ранее мы писали о спасении порховского аистёнка, запутавшегося в гнезде.