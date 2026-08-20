О кинофестивале «Кассета с родительской полки» поговорят в программе «Минкульт»

12:04, 20 августа 2026, ПАИ

Креативный программный директор кинофестиваля «Кассета с родительской полки» Дарья Сергеева станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 20 августа, в 14:00.

Разговор приурочен к кинофестивалю «Кассета с родительской полки», который пройдёт в Пскове в креативном пространстве «Лофт» 22 августа. Почему псковичи увидят именно 26 фильмов и анимацию от «2Х2», а не привычное кино из широкого проката? Как фестиваль с ностальгическим названием оказался в арт-пространстве «Лофт»? Что общего между мультфильмом «Почему банан огрызается» и кинодрамой «Нюня»? Когда лучше прийти на бесплатный показ, чтобы успеть на все пять блоков? О чём на самом деле болит голова у поколения зумеров, если они снимают короткий метр, а не бесконечные сериалы? Куда отправится фестивальный десант после Пскова и почему организаторам важны малые города России?

Об этом и многом другом – в эфире «Минкульта» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».