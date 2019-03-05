Псковская областная библиотека приглашает на программу, посвященную поэту Серебряного века

22:46, 05 марта 2019, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города на литературно-художественную программу «Иннокентий Анненский Отражения» из просветительского цикла «Поэзия Серебряного века». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, в программе примет участие заслуженный артист России, актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Виктор Яковлев, который расскажет о творчестве и судьбе поэта.

Также прозвучат стихотворения из поэтических сборников «Книги отражений», «Кипарисовый ларец», «Трактир жизни».

Отметим, Иннокентий Анненский – поэт, критик, драматург, переводчик и педагог. Он родился в 1855 году в Омске, в семье очень крупного чиновника. Первые пять лет его жизни прошли в Сибири, потом семья переехала в Петербург, из Петербурга в Царское Село. В конце 80-х г.г. незначительное время провёл в Киеве, но вся его жизнь связана с Петербургом, Царским Селом. Он был одним из создателей Серебряного века.

Мероприятие состоится 12 марта в 15:00 по адресу: улица Вокзальная, 48. Вход свободный.