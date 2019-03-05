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Общество

Противопожарный рейд прошел в Печорах

Сегодня, 5 марта, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам провел в Печорах рейд по разъяснению требований пожарной безопасности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проведены беседы с населением, граждане проинструктированы по мерам пожарной безопасности, распространены листовки по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров в быту. До населения доведена обстановка с пожарами на территории Печерского района и основные причины пожаров.

Гражданам напомнили требования пожарной безопасности в быту, способы раннего обнаружения возгорания и действия при обнаружении пожара, а также телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, порядок сообщения о происшествиях.

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