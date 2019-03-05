День открытых дверей для школьников прошел на базе ОСН «Зубр» в Пскове

23:00, 05 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 5 марта, в отделе специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области прошел «День открытых дверей» для учащихся школы №12 города Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в мероприятии принимали участие подростки из пятого и седьмого класса, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок».

Мероприятие началось с «Уроков мужества», на которых сотрудник спецподразделения регионального УФСИН Виталий Цанда рассказал присутствующим о создании отдела, его повседневной деятельности, участии в спецоперациях. После чего сотрудниками был продемонстрирован учебный фильм с кадрами из боевых операций и предоставлена возможность посмотреть на действующие образцы военной техники стоящей на вооружении ОСН «Зубр».

Продолжилось мероприятие просмотром ребятами экипировки и специальных средств бронезащиты бойцов, участвующих в спецоперациях. Кроме того учащиеся побывали в спортивном зале подразделения, где смогли получить мастер-класс от офицеров отдела.

Завершилась встреча демонстрацией возможностей аварийно-спасательного инструмента и пожеланиями ребят вступить в военно-патриотический клуб «Зубренок».

«Я считаю, что подобные мероприятия являются очень важными для подрастающего поколения. Ребята должны с раннего возраста держать ориентир на здоровый законопослушный образ жизни и стремиться попасть в подобные спецподразделения, так как сейчас это престижно и необходимо для нашего государства», - отметил Виталий Цанда.