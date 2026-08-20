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Общество

Семейную выплату в Псковской области уже получили более шести тысяч человек

Новая мера поддержки действует в России с 2026 года – ежегодная семейная выплата запущена в рамках национального проекта «Семья». По сути, это перерасчёт ранее уплаченного подоходного налога по льготной ставке 6% и возврат разницы родителям. Об этом ПАИ сообщили в Социальном фонде России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По данным фонда, на сегодня этой возможностью уже воспользовалось более 1,6 миллиона семей по всей стране. В Псковской области семейную выплату получили уже более шести тысяч граждан.

Приём заявлений завершится 1 октября 2026 года. По истечении срока вернуть деньги за прошлый год уже не получится.

Претендовать на выплату могут родители, усыновители, опекуны и попечители – при условии, что в семье воспитывается двое или более детей до 18 лет либо до 23 лет при условии обучения на очной форме.

При определении права на выплату оцениваются доходы и имущество семьи. При подаче заявления в 2026 году в Псковской области доход на одного члена семьи не должен превышать 26 334 рубля – это 1,5-кратная величина регионального прожиточного минимума на душу населения за 2025 год.

Размер выплаты рассчитывается как разница между исчисленным НДФЛ за прошлый год и суммой налога, рассчитанной с того же дохода по ставке 6%. То есть государство возвращает 7% из 13% уплаченного налога.

Право на перерасчёт есть у обоих работающих родителей. Каждый из них может подать отдельное заявление и получить возврат со своих доходов. Родители в разводе также могут оформить выплату при соблюдении всех условий, однако у подающего заявление не должно быть задолженности по алиментам.

Фото: ПАИ

Семейная выплата не учитывается в доходе при рассмотрении заявлений на единое пособие беременным и семьям с детьми.

Заявление можно подать онлайн через портал «Госуслуги» или лично в клиентской службе отделения СФР по Псковской области и в МФЦ. Для оформления потребуются минимальный пакет документов: паспорт заявителя, СНИЛС, свидетельства о рождении всех детей, документы об обучении (для детей старше 18 лет) и реквизиты банковского счёта.

Региональное отделение СФР самостоятельно запрашивает большинство сведений через межведомственное взаимодействие – справки о доходах, налоговые данные, информацию об имуществе и алиментах. Лишь в исключительных случаях родителям потребуется предоставить недостающие документы.

Решение принимается в течение 10 рабочих дней (при необходимости проверка может быть продлена до 20 дней). Выплата перечисляется на указанный счёт. Семейная выплата является ежегодной – в следующем году процедуру можно будет повторить.

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