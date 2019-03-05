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Общество

Михаил Ведерников обсудил с Николаем Теслей возможности поддержки и развития системы потребкооперации в регионе

В администрации Псковской области состоялась рабочая встреча губернатора Михаила Ведерникова с председателем Совета Псковского облпотребсоюза Николаем Теслей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия региональных органов власти с потребительской кооперацией. Обеспечение сельских жителей товарами первой необходимости через автомагазины — одна из социально значимых составляющих работы потребкооперации. Автомагазины районных кооперативных организаций круглогодично обеспечивают товарами 27 тыс. человек, которые проживают в том числе самых удаленных и малонаселенных пунктах. Губернатор поблагодарил сотрудников за ответственное выполнение важной социальной функции и выразил готовность оказывать государственную поддержку организациям потребкооперации и дальше. Он подчеркнул важность сохранения автолавок и обеспечения доступности услуг потребкооперации для населения.

Николай Тесля поднял вопрос о возможности Кооперативного техникума участвовать наравне с государственными бюджетными образовательными учреждениями в публичном конкурсе по установлению контрольный цифр приема на бюджетные места.

Также обсуждались проблемы с несанкционированной торговлей продукцией с истекшим сроком годности, хлебобулочной и кондитерской продукцией в частности, в районах области.

Еще один вопрос касался предстоящего перехода с ЕНВД на общий режим налогообложения, что, по словам руководителя облпотребкооперации, в конечном итоге может повлечь массовое закрытие розничных предприятий.

Губернатор Михаил Ведерников внимательно выслушал всю информацию, озаботился последствиями и обещал приложить все усилия, чтобы донести аргументированную позицию регионов до законодателей и в Государственной Думе, и в Совете Федерации РФ.

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