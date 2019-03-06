Оборудование для производства криптовалюты обнаружили псковские пограничники в «Форде» с номерами Оренбургской области

08:43, 06 марта 2019, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации комплектующих частей для серверного оборудования.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе погрануправления, в зону паспортного контроля на въездное направление прибыл легковой автомобиль «Форд» с регистрационными знаками Оренбургской области под управлением 54-летнего россиянина.

При стандартном опросе водителя о возможном наличии в транспортном средстве укрытых от контрольных органов предметов, сотрудник Управления обратил внимание на реакцию мужчины в отношении уточняющих вопросов: он заметно нервничал и проявлял раздражительность. В ходе осмотра салона и багажного отделения автомобиля среди личных вещей пограничники выявили значительное количество электронной техники, завернутой в полиэтиленовые пакеты.

Как выяснилось, мужчина пытался ввезти в Россию 34 контрольных модуля и 5 систем охлаждения для серверного оборудования, которое используется для производства криптовалюты. По предварительной оценке примерная стоимость выявленного товара составила порядка 450 тысяч рублей.

Выявленная и изъятая техника передана сотрудникам компетентных органов для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующего решения.