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Общество

Законопроект о запрете продажи микродолей в квартирах Госдума может принять в весеннюю сессию

Законопроект о запрете продажи микродолей в квартирах может быть принят Государственной Думой РФ в весеннюю сессию. Об этом пишет газета «Известия».

Авторы законопроекта считают, что его принятие защитит россиян от квартирных рейдеров. Документ запрещает образование доли в праве общей собственности на квартиру, если эта доля меньшей площади, чем учетная норма жилого помещения.

«Квартирное рейдерство зашло так далеко, что его уже называют особо опасной формой социального терроризма», — заявил  член думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин.

Отмечается, что недобросовестные риелторы выкупают доли в квартирах и заселяют туда «профессиональных соседей», которые вынуждают жильцов продать и их часть имущества.

По данным МВД, в прошлом году из 6 тыс. 755 зарегистрированных фактов мошеннических действий в сфере недвижимости раскрыть удалось меньше половины — 3 тыс. 196 случаев.

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