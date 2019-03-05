Установить видеонаблюдение в трёх филиалах Дедовичской школы №2 потребовала прокуратура

09:03, 06 марта 2019, ПАИ

Нарушение требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» выявила прокуратура в зданиях филиала Дедовичской средней школы №2. Там отсутствовали системы технического контроля за обстановкой – видеонаблюдение для обеспечения защиты жизни и здоровья воспитанников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В этой связи прокурор района обратился в Дедовичский районный суд с исковым заявлением об обязании школы оборудовать здание трех филиалов системой видеонаблюдения.

Требования прокурора суд удовлетворил, на образовательное учреждение возложены соответствующие обязанности.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.