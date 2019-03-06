Псковские горничные зарабатывают на 10 тысяч рублей меньше петербургских коллег

10:11, 06 марта 2019, ПАИ

В Пскове горничная в среднем зарабатывает 19 тысяч рублей в месяц. Как сообщает Superjob, её коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 35 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 29 тысяч рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата горничных достигает следующих показателей: Тверь – 22 тысячи рублей, Великий Новгород – 19 тысяч рублей, Смоленск – 19 тысяч рублей, Ленинградская область – 24 тысячи рублей в месяц.