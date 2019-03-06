Хостелы в жилых домах не попадут под запрет в России

09:25, 06 марта 2019, ПАИ

Хостелы не вошли в подготовленную к третьему чтению версию законопроекта о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых домах. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам члена правления «Лиги хостелов» Евгения Насонова, для владельцев дешевых гостиниц исключение из проекта закона фразы запрета на «услуги временного размещения» означает, что в их деятельности ничего не измениться.

«Ограничена только гостиничная деятельность, услуги иных средств размещения не запрещены. Это дает возможность всем малым средствам размещения, которые хотят остаться в жилом фонде и работать законно, сохранить свой бизнес», — отметил Евгений Насонов.

По данным экспертов, услугами хостелов пользуются миллионы людей. Так, в Санкт-Петербурге в них останавливаются более трети туристов, а в Краснодарском крае – более половины.