Подготовку к Ганзейским дням обсудили в администрации Пскова

15:32, 06 марта 2019, ПАИ

В администрации Пскова прошло рабочее совещание по подготовке к проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в совещании приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, его заместители Елена Полонская и Сергей Гаврилов, заместитель главы администрации города Александр Коновалов, директор «Ганзейской дирекции праздников» Татьяна Пустошкина, начальник Управления Культуры администрации Пскова Юрий Мартынов, начальник Управления городского хозяйства Николай Баринов, руководители структурных подразделений администрации города.

Участники совещания произвели оценку объема финансовых средств, необходимых для последующего конкурсного или аукционного размещения на электронной площадке. Все подразделения внесли свои предложения по суммам и распределению средств, которые нужны в первую очередь.

В ходе совещания, участники рабочей группы пришли к соглашению, что первоочередными на данный момент являются финансовые средства, необходимые для уборки города, вывоза мусора, питания волонтёров, работы автобусов для доставки гостей от переходных парковок в центр города.

Напомним, в 2013 году Псков завоевал право принять в 2019 году 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. В декабре 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым празднованию Международных Ганзейских дней в Пскове был придан федеральный статус. Ганзейские дни в Пскове будут проходить с 27 по 30 июня 2019 года.