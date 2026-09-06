Официальное сообщество ЕКП «Псковская» запустили в соцсети «ВКонтакте»

15:42, 06 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области запущено официальное сообщество проекта «Единая карта псковича» в социальной сети «ВКонтакте». О создании группы для информирования жителей о новостях ЕКП сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

В новом сообществе жители региона смогут знакомиться с актуальными новостями проекта «Единая карта псковича», а также получать информацию о партнёрах и акциях. Официальная группа доступна по ссылке vk.com/ekp_pskov.

Напомним, идею создания универсальной карты для жителей Псковской области озвучили в 2026 году. Регион, ориентируясь на успешный опыт Санкт-Петербурга с единой картой петербуржца, начал активно работать над её внедрением. Проект должен объединить ключевые городские сервисы: для взрослых он включает оплату проезда и получение социальных выплат, а для детей станет пропуском в школу и средством оплаты питания.

В мае псковичам предложили выбрать дизайн взрослой и детской карт, а к концу месяца на заседании рабочей группы были утверждены победители голосования: для взрослых – с изображением Псковского крома, для детей – с Барсиком.

1 сентября в Псковской области официально начался приём заявлений на выпуск электронных ЕКП «Псковская» и детской карты «ЕКПшка «Псковская». За первые четыре дня жители региона оформили более тысячи заявлений о выпуске единых карт в отделениях банков-партнёров.