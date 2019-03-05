Пьяный водитель ВАЗа сбил велосипедистку в Дно

10:34, 06 марта 2019, ПАИ

5 марта в 2:40 в городе Дно на улице Калинина 34-летний водитель автомашины ВАЗ-2107, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил ехавшую перед ним 45-летнюю велосипедистку. Женину с травмами доставили в больницу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 7:55 в Порховском районе на 6-м километре дороги Порхов - Успенье 60-летняя женщина-водитель автомашины ВАЗ-21074 превысила скорость и не справилась с управлением. На закруглённом участке дороги машина съехала в кювет. Водитель получила ранения и была помещена в больницу.

В 17:00 в Пскове на 284-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель 23-летний водитель автомашины «Скания» врезался в едущий впереди автомобиль «Мазда-626», которая после удара врезалась в опору освещения. Травмы в этой аварии получил 23-летний водитель «Мазды», госпитализация ему не потребовалась.

Ещё одна авария случилась около 21:00 в Псковском районе на 301-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель. Там 51-летняя женщина водитель автомашины «Мицубиси Паджеро Спорт» не справилась с управлением. Автомобиль в результате съехал с дороги и опрокинулся. Пострадала в ДТП управлявшая «Мицубиси» женщина, её доставили в больницу.

Других ДТП с пострадавшими за минувшие сутки в Псковской области не зарегистрировали.