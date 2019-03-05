0
19:53
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
17:12
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
09:13
Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в пассажирском поезде «Москва - Рига»
16:06
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта
09:25
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
09:34
Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
14:46
ФОТОФАКТ: В Пскове на улице Калинина в дыру в асфальте провалился автомобиль
Еще новости
Происшествия

Пьяный водитель ВАЗа сбил велосипедистку в Дно

5 марта в 2:40 в городе Дно на улице Калинина 34-летний водитель автомашины ВАЗ-2107, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  сбил ехавшую перед ним 45-летнюю велосипедистку. Женину с травмами доставили в больницу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 7:55 в Порховском районе на 6-м километре дороги Порхов - Успенье 60-летняя женщина-водитель автомашины ВАЗ-21074 превысила скорость и не справилась с управлением. На закруглённом участке дороги машина съехала в кювет. Водитель получила ранения и была помещена в больницу.

В 17:00 в Пскове на 284-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель 23-летний водитель автомашины «Скания» врезался в едущий впереди автомобиль  «Мазда-626», которая после удара врезалась в опору освещения. Травмы в этой аварии получил 23-летний водитель «Мазды», госпитализация ему не потребовалась.

Ещё одна авария случилась около 21:00 в Псковском районе на 301-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель. Там 51-летняя женщина водитель автомашины «Мицубиси Паджеро Спорт» не справилась с управлением. Автомобиль в результате съехал с дороги и опрокинулся. Пострадала в ДТП управлявшая «Мицубиси» женщина, её доставили в больницу.

Других ДТП с пострадавшими за минувшие сутки в Псковской области не зарегистрировали.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
05 марта 2019
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
05 марта 2019
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в пассажирском поезде «Москва - Рига»
05 марта 2019
Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в пассажирском поезде «Москва - Рига»
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта
28 февраля 2019
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта 8
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
28 февраля 2019
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети 2
Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
27 февраля 2019
Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
ФОТОФАКТ: В Пскове на улице Калинина в дыру в асфальте провалился автомобиль
26 февраля 2019
ФОТОФАКТ: В Пскове на улице Калинина в дыру в асфальте провалился автомобиль 10
Уголовное дело по факту присвоения денег возбуждено в отношении главного госинспектора труда в Псковской области
22 февраля 2019
Уголовное дело по факту присвоения денег возбуждено в отношении главного госинспектора труда в Псковской области 6

Идет загрузка...