19 тонн молочной и мясной продукции запретили ввозить в Псковскую область специалисты Россельхознадзора

11:43, 06 марта 2019, ПАИ

Сотрудники территориального Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили ввоз в Псковскую область более 19 тонн молочной и мясной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

При проведении ветеринарного контроля на складе временного хранения в Пыталовском районе и российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации (ПГПУ «Долосцы») запрещён ввоз 18,3 тонн латвийской и литовской молочной продукции (молоко, сыр), а также 900 килограммов молочной и мясной продукции (сыр, колбаса) белорусского производства.

Причиной запрета ввоза молочной продукции из стран Прибалтики, следовавшей в Республику Казахстан, послужило отсутствие на транспортной и индивидуальной упаковке латвийского сыра информации о дате изготовления, заявленной в ветеринарном сертификате. Кроме того, на ввозимую из Белоруссии готовую молочную и мясную продукцию, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара.

Должностные лица ведомства также установили факт нарушения правил транспортировки продукции, требующих соблюдения температурного режима – в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

Ввоз 19,2 тонн готовой молочной и мясной продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен.