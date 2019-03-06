Человек не должен сам искать, к какому врачу пойти, уверена Марина Гаращенко

11:06, 06 марта 2019, ПАИ

«Бережливая поликлиника» - это такая медицинская организация, которая работает с применением бережливых технологий, где логистически выстроен маршрут работы медицинского персонала, который направлен на удобство пациента. Он не должен думать, что ему делать в медицинской организации. Человек не должен сам искать, к какому врачу пойти», - заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live.

По её словам, медики «должны вести пациента за руку по тому маршруту, который необходим». На 2019 год в Псковской области запланированы 10 объектов для организации «Бережливой поликлиники». В настоящее время пилотной площадкой выступает поликлиника №1 на улице Кузнецкой в Пскове.

«В такой поликлинике должна быть зона комфортного пребывания, открытая регистратура. Медработник должен сам организовать маршрут пациента, это сокращает работу для всех. Уже есть определенные модели, рабочая группа при комитете, куда вошли все главврачи учреждений, которые участвуют в программе в этом году. Люди вовлечены в этот процесс и с энтузиазмом работают в этом направлении», - отметила председатель комитета и добавила, что время ожидания в очереди должно стремиться к нулю, а задержек в приеме пациентов быть не должно.

Марина Гаращенко подчеркнула, что в первую очередь пациент должен попадать на прием к терапевту, который определит его диагноз, чтобы человек не занимался этим самостоятельно.