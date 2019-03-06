0
13:16
7 марта депутаты областного Собрания соберутся на внеочередную сессию
11:30
Дата открытия врачебно-физкультурного диспансера станет известна после 10 марта
11:06
Человек не должен сам искать, к какому врачу пойти, уверена Марина Гаращенко
10:46
На 5% сократилась смертность от онкозаболеваний за 2018 год в Псковской области
10:04
Единые требования к объектам размещения ТКО разработают в России до июля
09:04
С 8 марта будет запрещён выход на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер
23:00
День открытых дверей для школьников прошел на базе ОСН «Зубр» в Пскове
Еще новости
Общество

Марина Гаращенко: Ремонты медучреждений Псковской области планируются в ежегодном режиме

До 2024 года в ежегодном формате планируются ремонты в медицинских учреждениях Псковской области, при этом к 2020 году работами должны быть охвачены не менее 65% всей сети. Об этом сообщила председатель комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко в эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 6 марта.

По её словам, в медучреждениях региона будут внедряться «бережливые технологии», которые, в том числе, требуют проведения ремонтов. На 10 объектах, добавила Марина Гаращенко, предполагается «некий рестайлинг».

«Пациентам должно быть комфортно», - подчеркнула она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

7 марта депутаты областного Собрания соберутся на внеочередную сессию
06 марта 2019
7 марта депутаты областного Собрания соберутся на внеочередную сессию
Дата открытия врачебно-физкультурного диспансера станет известна после 10 марта
06 марта 2019
Дата открытия врачебно-физкультурного диспансера станет известна после 10 марта
Человек не должен сам искать, к какому врачу пойти, уверена Марина Гаращенко
06 марта 2019
Человек не должен сам искать, к какому врачу пойти, уверена Марина Гаращенко
На 5% сократилась смертность от онкозаболеваний за 2018 год в Псковской области
06 марта 2019
На 5% сократилась смертность от онкозаболеваний за 2018 год в Псковской области
Единые требования к объектам размещения ТКО разработают в России до июля
06 марта 2019
Единые требования к объектам размещения ТКО разработают в России до июля
С 8 марта будет запрещён выход на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер
06 марта 2019
С 8 марта будет запрещён выход на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер
День открытых дверей для школьников прошел на базе ОСН «Зубр» в Пскове
05 марта 2019
День открытых дверей для школьников прошел на базе ОСН «Зубр» в Пскове
Сотрудники УФСИН России по Псковской области провели урок мужества, посвященный памяти погибших в чеченской кампании
05 марта 2019
Сотрудники УФСИН России по Псковской области провели урок мужества, посвященный памяти погибших в чеченской кампании

Идет загрузка...