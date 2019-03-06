Марина Гаращенко: Ремонты медучреждений Псковской области планируются в ежегодном режиме

12:15, 06 марта 2019, ПАИ

До 2024 года в ежегодном формате планируются ремонты в медицинских учреждениях Псковской области, при этом к 2020 году работами должны быть охвачены не менее 65% всей сети. Об этом сообщила председатель комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко в эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 6 марта.

По её словам, в медучреждениях региона будут внедряться «бережливые технологии», которые, в том числе, требуют проведения ремонтов. На 10 объектах, добавила Марина Гаращенко, предполагается «некий рестайлинг».

«Пациентам должно быть комфортно», - подчеркнула она.