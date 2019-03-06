Дата открытия врачебно-физкультурного диспансера станет известна после 10 марта

11:30, 06 марта 2019, ПАИ

Врачебно-физкультурный диспансер полностью укомплектован медицинским оборудованием и персоналом «в основной части», сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live сегодня, 6 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сейчас, по словам Марины Гаращенко, учреждение проходит финальный этап лицензирования и готовится к открытию. «В первые рабочие дни после 8 марта будет понимание по дате открытия», - уточнила она.

Осмотры и наблюдение в диспансере сможет проходить весь спортивный резерв региона. «Там будут проводиться углубленные медосмотры, все функциональные методы диагностики будут, физиотерапевтические методы лечения, отделение восстановительного лечения, залы ЛФК», - рассказала Марина Гаращенко и подчеркнула, что туда может обращаться любой человек, не только профессиональные спортсмены, в том числе и дети, которые занимаются в спортивных секциях.