Повторно севшего за руль нетрезвым водителя задержала полиция в Великих Луках

11:51, 06 марта 2019, ПАИ

Ночью 5 марта в Великих Луках у дома по улице Гастелло полицейские остановили автомобиль Hyundai, за рулем которого ехал пьяный 41-летний местный житель, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Установлено, что задержанный водитель ранее уже подвергался наказанию за езду в нетрезвом виде.

По данному факту стражи порядка проводят проверку.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.