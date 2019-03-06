Оригинальную свадебную атрибутику представит на выставке «Свадьба EXPO`2019» Юлия Тремасова

15:13, 06 марта 2019, ПАИ

«В выставке «Свадьба EXPO`2019» я участвую не первый год. На этот раз буду представлять мелкую свадебную атрибутику, без которой невозможно представить ни одно торжество: бокалы, карточки, бирки, папки. Будет несколько наборов в разной стилистике», - рассказала Псковскому агентству информации мастер и директор студии подарков и свадебной атрибутики «Пион» Юлия Тремасова.

На стенде также можно будет найти подарки ручной работы, которые напрямую к свадьбе не относятся: популярные сейчас мишки из роз ручной работы, коробочки для мужчин, оригинальные букеты.

Гости выставки могут рассчитывать на скидку на работы Юлии. Также мастер собирается провести розыгрыш бокалов со свадебным декором.

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис».

В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>