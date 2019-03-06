0
13:16
7 марта депутаты областного Собрания соберутся на внеочередную сессию
11:30
Дата открытия врачебно-физкультурного диспансера станет известна после 10 марта
11:06
Человек не должен сам искать, к какому врачу пойти, уверена Марина Гаращенко
10:46
На 5% сократилась смертность от онкозаболеваний за 2018 год в Псковской области
10:04
Единые требования к объектам размещения ТКО разработают в России до июля
09:04
С 8 марта будет запрещён выход на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер
23:00
День открытых дверей для школьников прошел на базе ОСН «Зубр» в Пскове
Еще новости
Общество

Курс лекций по безопасному использованию бытового газа запустили единороссы в Пскове

В Пскове партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» запустил курс лекций по безопасному использованию бытового газа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. 

«Я вспоминаю свои школьные годы, когда в подъездах размещались объявления о безопасном использовании газа в быту, о том, куда следует обращаться, если ты почувствовал запах газа. Активно велась профилактическая работа и в школах, - рассказал региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов. – Сейчас такой информации не хватает. Хотя степень изношенности газовых сетей и оборудования с каждым годом повышается, и пропаганду в этом направлении необходимо усиливать».

Первую лекцию 5 марта прослушали более 30 представителей многоквартирных домов. Во время встречи им была представлена тематическая презентация. В дальнейшем псковичи поделятся полученными знаниями со своими соседями в ходе общих собраний.

Следующее просветительское мероприятие партпроект проведет в школе №26 12 марта, добавил Алексей Кириллов.

Партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» направлен на повышение качества жизни, создание доступных, комфортных и безопасных условий проживания и повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ. Как реализовать свои жилищные права, выстроить взаимоотношения с управляющей организацией или выбрать новую, создать совет дома, снизить расходы на общедомовые нужды, разобраться в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, благоустроить дворовую территорию, урегулировать соседские конфликты, – партпроект призван дать ответы на эти и многие другие вопросы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

7 марта депутаты областного Собрания соберутся на внеочередную сессию
06 марта 2019
7 марта депутаты областного Собрания соберутся на внеочередную сессию
Дата открытия врачебно-физкультурного диспансера станет известна после 10 марта
06 марта 2019
Дата открытия врачебно-физкультурного диспансера станет известна после 10 марта
Человек не должен сам искать, к какому врачу пойти, уверена Марина Гаращенко
06 марта 2019
Человек не должен сам искать, к какому врачу пойти, уверена Марина Гаращенко
На 5% сократилась смертность от онкозаболеваний за 2018 год в Псковской области
06 марта 2019
На 5% сократилась смертность от онкозаболеваний за 2018 год в Псковской области
Единые требования к объектам размещения ТКО разработают в России до июля
06 марта 2019
Единые требования к объектам размещения ТКО разработают в России до июля
С 8 марта будет запрещён выход на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер
06 марта 2019
С 8 марта будет запрещён выход на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер
День открытых дверей для школьников прошел на базе ОСН «Зубр» в Пскове
05 марта 2019
День открытых дверей для школьников прошел на базе ОСН «Зубр» в Пскове
Сотрудники УФСИН России по Псковской области провели урок мужества, посвященный памяти погибших в чеченской кампании
05 марта 2019
Сотрудники УФСИН России по Псковской области провели урок мужества, посвященный памяти погибших в чеченской кампании

Идет загрузка...