Курс лекций по безопасному использованию бытового газа запустили единороссы в Пскове

12:17, 06 марта 2019, ПАИ

В Пскове партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» запустил курс лекций по безопасному использованию бытового газа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Я вспоминаю свои школьные годы, когда в подъездах размещались объявления о безопасном использовании газа в быту, о том, куда следует обращаться, если ты почувствовал запах газа. Активно велась профилактическая работа и в школах, - рассказал региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов. – Сейчас такой информации не хватает. Хотя степень изношенности газовых сетей и оборудования с каждым годом повышается, и пропаганду в этом направлении необходимо усиливать».

Первую лекцию 5 марта прослушали более 30 представителей многоквартирных домов. Во время встречи им была представлена тематическая презентация. В дальнейшем псковичи поделятся полученными знаниями со своими соседями в ходе общих собраний.

Следующее просветительское мероприятие партпроект проведет в школе №26 12 марта, добавил Алексей Кириллов.

Партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» направлен на повышение качества жизни, создание доступных, комфортных и безопасных условий проживания и повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ. Как реализовать свои жилищные права, выстроить взаимоотношения с управляющей организацией или выбрать новую, создать совет дома, снизить расходы на общедомовые нужды, разобраться в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, благоустроить дворовую территорию, урегулировать соседские конфликты, – партпроект призван дать ответы на эти и многие другие вопросы.