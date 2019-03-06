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Общество

Скончался псковский поэт Геннадий Тумарев

5 марта на восьмидесятом году жизни скончался член Союза писателей Росиии с 1997 года, псковский поэт Геннадий Тумарев, сообщили Псковскому агентству информации в псковском региональном отделении Союза.

Геннадий Тумарев родился 5 июля 1939 года в деревне Сеньково Невельского района.

«Он не искал должностей и славы, трудился там, где было нужно: в сельском хозяйстве, культуре. Лучше всего о пережитом говорят его стихи. Любой из сборников поэта – энциклопедия жизни. Стихи Геннадия Григорьевича получили известность далеко за пределами родного края. Он являлся участником районных и региональных культурных мероприятий, Пушкинских праздников поэзии. Его чуткость, любовь к родной природе, бережное отношение к миру, любовь к родному краю надолго останутся в памяти его земляков. От имени псковских писателей выражаю соболезнование родным и близким покойного! Светлая память вам, дорогой Геннадий Григорьевич!» - говорится в некрологе за подписью председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игоря Смолькина.

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