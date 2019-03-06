«Сценический мальчишник» для девушек состоится в Пскове

15:49, 06 марта 2019, ПАИ

7 марта Псковский городской молодёжный центр организует праздничный концерт «Сценический мальчишник», приуроченный к Международному женскому дню. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, концерт будет состоять из лучших мужских творческих номеров, представленных на мероприятиях Молодёжного центра на протяжении года.

Танцы, песни и даже огненное шоу ждёт девушек в преддверии праздника. Концерт начнётся в 18:30 в кафе «Аврора». Вход бесплатный, но ограничен вместимостью зала.

Для удобства желающие могут заранее забронировать столик, телефон для брони: 8-981-35-70-43.