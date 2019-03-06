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Общество

7 марта депутаты областного Собрания соберутся на внеочередную сессию

Внеочередная 30-я сессия Псковского областного Собрания депутатов состоится 7 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента. В повестке заседания всего один вопрос – «О проекте федерального закона № 657895-7 «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона «О государственной социальной помощи».

Нормативный акт определяет постоянно действующий порядок материального обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым сумма текущей индексации пенсии и ЕДВ будет исключена из подсчёта общей суммы материального обеспечения и выплачена сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъектах. Суммы индексаций при этом будут учитываться при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением прожиточного минимума в следующем году.

Таким образом, размер социальной доплаты к пенсии, установленной федеральным законом «О государственной социальной помощи», не будет уменьшаться даже в случае, если при индексации (корректировке) пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум.

Одновременно законопроект предусматривает осуществление доплаты с 1 января 2019 года сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в этом году до введения нового порядка.

Проект закона разработан в целях реализации положений послания президента Российской Федерации. Напомним, обращаясь к Федеральному Собранию, Владимир Путин обратил внимание на несправедливую ситуацию, возникшую в ходе индексации пенсий в рамках пенсионной реформы. «Если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили её. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми, - отметил Президент. - Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить».

Законопроект разработан правительством и внесён на рассмотрение в Государственную Думу 4 марта. В связи с тем, что документом вносятся изменения в положения, относящиеся к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин обратился к руководителям региональных законодательных органов направить отзыв на проект федерального закона.

«Проект федерального закона №657895-7 имеет высокую социальную значимость, направлен на повышение мер социальной поддержки, материального обеспечения и уровня жизни наших граждан – неработающих пенсионеров», - говорится в сопроводительных документах, подписанных председателем.

Реализация проекта федерального закона потребует дополнительных расходов из федерального бюджета в размере 18,8 млрд рублей в 2019 году, 20 млрд рублей в 2020 и 19,6 млрд рублей в 2019 году.

Внеочередная 30-я сессия регионального парламента пройдёт не как обычно в зале администрации области, а в зале областного Собрания. Начало заседания в 10:30. Принятое постановление будет направлено в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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