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Общество

С 11 марта по договорённости между Михаилом Ведерниковым и Александром Бегловым в Псковскую область начнёт поступать коммунальная техника

Со следующей недели в Псковскую область по договорённости между губернатором Михаилом Ведерниковым и врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым начнёт поступать коммунальная техника, предназначенная для уборки города. Об этом сообщил Михаил Ведерников на очередном совещании об организации уборки и ремонта дорог Пскова, которое он проводит 6 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего регион получит три единицы техники. Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов пояснил, что одна машина прибудет в Псков уже 7 марта, еще две - в течение следующей недели. Михаил Ведерников поручил «не тянуть с этим». «Ее надо сразу же ставить под работу», - обратил внимание властей Пскова губернатор.

Михаил Ведерников также отметил, что после прошлого совещания, которое он провёл 22 февраля, администрация Пскова в плане уборки города «в грязь лицом не упала». «Прошли торжественные мероприятия 1 марта, центр города находился в хорошем состоянии. Понимаю, что не хватает средств, техники, но ведь в итоге напряглись, убрали город», - сказал глава региона и призвал власти всегда стремиться к такому же состоянию улиц Пскова.

Губернатор добавил, что помочь с техникой и людьми при уборке города готово предприятие «Псковавтодор».

«Мы говорили с вами о маршрутизации уборки города, об алгоритме после выпадения обильных осадков и временном нормативе, за который город должен быть убран», - напомнил он.

Михаил Ведерников поручил властям города особое внимание уделить в предстоящие праздничные дни.

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