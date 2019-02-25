Пожиратели асфальта

16:52, 25 февраля 2019, ПАИ

В Псков пришла оттепель, вместе с ней проснулись лангольеры, пожирающие пространство не только в книгах Стивена Кинга, но и наяву. По-другому трактовать аномалию, из-за которой вместе со снегом на псковских улицах тает и асфальт как будто невозможно. Тем не менее на совещании 22 февраля глава региона Михаил Ведерников нашёл более приземлённые объяснения происходящему: безалаберность и коррупция.



Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

















































































«Как после войны!»

Надо полагать, ничего хорошего от встречи в кабинете губернатора глава администрации Александр Братчиков и глава города Иван Цецерский заранее не ждали. Ничего хорошего и не было.

«Сегодня мы поговорим про уборку снега, про псковские дороги и персональную ответственность, - без предисловий начал Михаил Ведерников - Хотел бы дать оценку работе городских властей - оценка неудовлетворительная. Иван Николаевич [Цецерский], в конце прошлого года и в январе вы говорили, что ситуация находится под бдительным контролем городских властей, и никаких проблем не предвидится, однако в реальности это нет так».

Вместо продолжения Михаил Ведерников вывел на монитор подборку фотографий и сообщений в социальных сетях, где псковичи на все лады проклинают городские власти, уплывший асфальт, жалуются на пробитые колёса и ехидничают относительно предстоящей Ганзы. «Как после войны!» - кратко охарактеризовал печальное слайд-шоу губернатор.

Славный град Цецерск

Псковские обитатели соцсети Facebook иначе как Цецерском Псков уже и не называют, намекая на то, что город до состояния свиньи в луже довёл именно градоначальник-цветоносец. Михаил Ведерников «проехался» и по этому обстоятельству. «Я только что вернулся с объезда города с «Убитыми дорогам» и сам убедился в происходящем. Все эти ремонты выглядят как откровенное издевательство над людьми. 90% жителей Пскова считают, что дороги содержатся в отвратительном состоянии. Асфальт после ремонтов смывается с первым дождем. Ремонты делаются не по нормативам, надолго этого не хватит, но управляющие компании, тем не менее, принимают эти объекты», - сказал губернатор. При этом ленты чиновников в социальных сетях «пестрят торжественными мероприятиями». «Давайте правильно расставлять приоритеты и 90% своего рабочего времени уделять дорогам», - потребовал Михаил Ведерников у порядком сникших городских властей.

Было непонятно, как чиновники собирались оправдывать происходящее, но они смогли. Оказалось, что во всём виноваты (нет, не переходы через ноль), а снежная зима, недофинансирование прошлых лет и проблемы с кадрами в Управлении городского хозяйства. Иван Цецерский признал, что всё это время «многие контракты прописывались некачественно» из-за отсутствия специалистов с нужной квалификацией, в частности, «хромали» пункты по условиям гарантийного ремонта городских улиц.

По-моему, это тот случай, когда простота хуже воровства. Псковичам, наконец, честно признались в том, что все и так знают: дороги в городе ремонтировались по принципу «И так сойдёт!» В связи с этим, как обитатель дальнего Завеличья, «с нетерпением» жду, когда же посыпется улица Рокоссовского, асфальт на которой стремительно укатывали в декабрьские -10. Кстати, во время ремонта здесь рабочие изрядно «погрызли» пешеходные дорожки, бережно присыпав «съеденное» щебёнкой. Что-то мне подсказывает, что весной восстанавливать их никто не собирается, потому что, если до автомобилистов есть хоть какое-то дело, то на пешеходов, колясочников, велосипедистов и обладателей самокатов начхать с самого начала.

Затем время исповеди подошло и для Александра Братчикова, который рассказал, что сейчас ямочный ремонт в Пскове делается «хоть как-то», «чтобы по дорогам можно было ездить». «Хоть как-то» означает бесполезную засыпку ям щебнем, который через пару часов изгадит собой оставшуюся приличную часть улицы. «Это решение, чтобы люди не жаловались на разбитые дороги. Я понимаю, что плохо делается, но чтобы ям хотя бы не было», – честно признался сити-менеджер. «Но они есть! », – возмутился губернатор.

Мало того, что ямы после такого «хоть как-то» никуда не деваются, появляется новая опасность - теперь не только для водителей, но и для пешеходов: пару раз такой вот щебень, отлетев из-под колёс, приземлялся аккурат рядом со мной. Дело было на Рижском проспекте. А если бы в глаз? Кто был бы виноват? Зима? Переходы через ноль? УГХ? Подрядчик? И это не говоря о разбитых в автомобилях окнах и испорченном ЛКП.

Полагаю, невнятный лепет про внезапную зиму и неграмотных спецов ещё больше разозлит те самые 90% псковичей, которые имеют неудовольствие ходить и ездить по Цецерску, больше напоминающему не город, а корыто с хряпой. И вот ещё удивительно: если с оправданиями градоначальники худо-бедно справились, то с ответом на вопрос «что делать дальше?» - нет.

Последний шанс

Прошедшее в пятницу совещание не производит впечатление показательной порки, потому что тема ремонта псковских дорог с подачи губернатора появляется в СМИ периодически. Например, ещё в мае 2018 года Михаил Ведерников отмечал, что ему «совершенно непонятен принцип ямочного ремонта, который применяется в регионе». В июне глава региона высказал сомнения относительно качества ремонтных работ на улице Красных Партизан. Тогда же губернатор подчеркнул, что в Псковской области его удивило крайне низкое качество выполняемых работ и используемых материалов, поэтому он намерен уделить особое внимание вопросу ремонта дорог. В декабре и феврале последовали кадровые решения относительно руководителей «Псковавтодора» и регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

В Пскове, как убедился Михаил Ведерников, ситуация усугубилась окончательно, поэтому, когда оттенки красного, переливавшиеся на лицах городских чиновников, закончились, он поручил поменять подход при выборе подрядчиков, усилить контроль за их деятельностью, пересмотреть технические задания на ремонт и содержание дорожной сети и организовать «нормальную претензионную работу по гарантийным обязательствам».

Михаил Ведерников также сообщил о решении передать контроль за ремонтом и содержанием псковских дорог на областной уровень. Для этого будут созданы специализированная контрольная лаборатория и рабочая группа. В её состав войдут представители городской и областной власти, силовых структур и общественных активистов. «Выделяемые средства беспрецедентны, я лично перед президентом несу персональную ответственность, вы - перед жителями, - сказал губернатор. - Нужно чётко донести до подрядчиков: если они хотят работать в Пскове, в Псковской области, то должны кардинально пересмотреть своё отношение к тому, что и как они делают. Ни меня, ни жителей не устраивает ситуация, когда отремонтировали дорогу, заплатили деньги, а потом два года по гарантии эту дорогу снова ремонтируют. Надо сделать её один раз и качественно. Исправляйте ситуацию. Шанс и у вас, и подрядчиков ещё есть».

На следующий день Александр Братчиков, не взирая на праздничный выходной, решил воспользоваться шансом, вышел «в поля» и процитировал подрядчику, предпринимающему попытки всё же убрать снег, слова губернатора про персональную ответственность. Про штрафы, «если подобная ситуация будет продолжаться», тоже напомнил.

Ну, а 90% псковичей в ожидании штрафов и весны пока продолжат возмущаться в соцсетях и жалеть о неспособности человека передвигаться в пространстве, не касаясь земли.