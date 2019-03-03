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Культура

Три спектакля покажет Псковский театр драмы в праздничные дни

Три спектакля покажет Псковский театр драмы в праздничные дни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе  Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В четверг, 7 марта, на большой сцене представят спектакль «Жанна». «Это история, полная страстей и интриг, о неюной, но крайне успешной женщине с очень неспокойной и противоречивой жизнью. Спектакль — не мелодрама, не история несчастной любви и женского одиночества. Жанна — женщина из российских 1990-х, жертва эпохи, привыкшая считать себя победительницей. Она знает одно — ей надо быть сильной и выжить в смертельной гонке любой ценой», - говорится в аннотации к постановке.

Начало спектакля в 19.00.

В пятницу, 8 марта, состоится показ пушкинской «Метели» с необычными декорациями, световыми инсталляциями, музыкой, костюмами и поэтически-гротесковой игрой актеров.

«Все это воплощает на сцене красивую романтическую мелодраму, в которой причудливо переплетаются мечты о любви и сама любовь, а смысл истории сводится к простой житейской истине: у каждого своя судьба, и от нее не уйдешь», - отметили в пресс-службе.

Начало в 18:00.

10 марта на большой сцене драматическая комедия в двух действиях «Таланты и поклонники» по пьесе А. Н. Островского. «В центре сюжета – молодая и талантливая актриса Александра Негина, которая еле успевает отбиваться от назойливых воздыхателей. Один из них, отвергнутый, задумал испортить ей жизнь и сломать карьеру. Страсти кипят нешуточные: любовь и предательство, зависть, интриги, жертвы во имя сцены», - говорится в аннотации.

Начало в 18:00.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.

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