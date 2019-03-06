Михаил Ведерников поручил псковским властям активизировать работу с интерактивной картой претензий

15:14, 06 марта 2019, ПАИ

Городские власти активизируют работу с интерактивной картой претензий. Такое решение было принято на совещании у губернатора Михаила Ведерникова, посвящённом организации уборки и ремонта дорог в Пскове, сегодня, 6 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что динамика есть и по уборке городских дорог, и по ямочному ремонта, но «работы ещё непочатый край». «Тем не менее, установлен коммуникационный контакт между администрацией области, администрацией города, подрядчиками и жителями. Сейчас важно его не потерять. Давайте вместе с ОНФ сделаем интерактивную карту, где жители смогут сообщать о том, где плохо убирают дороги или содержат их в ненормативном состоянии, чтобы затем эти данные доводить до подрядчиков, - предложил Михаил Ведерников. - Если нам удастся систематизировать и автоматизировать этот процесс, будет здорово».

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что такая интерактивная карта создана и уже работает. По его словам, на ресурсе можно отметить «галочкой» и выложить фотографию места, которое надо отремонтировать. «Затем информация поступает в администрацию Пскова и подрядчику, который должен отчитаться о проведенной работе», - пояснил Александр Братчиков.

Михаил Ведерников пообещал зарегистрироваться на сервисе и отметил, что необходимо обязательно контролировать отработку претензий граждан, чтобы карта «не горела только красными галочками», и уведомлять обратившихся, через какое время ситуация будет исправлена.