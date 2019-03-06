0
17:41
Михаил Ведерников призвал регоператора по обращению с ТКО оперативно реагировать на обращения граждан и повысить качество услуг
17:22
Владимир Колпаков: Форум НКО позволит лучше узнать друг друга
17:13
«Людям должно быть удобно»
17:04
Глава Пскова представил в «Фейсбуке» новый Ганзейский знак
16:44
Праздничную программу к Международному женскому дню приготовил псковский ТК «ПИК60»
16:16
Авторские галстуки-бабочки представит мастерская «ТВИД» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
16:10
Государственное бюджетное учреждение для подвоза школьников могут создать в Псковской области
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников поручил псковским властям активизировать работу с интерактивной картой претензий

Городские власти активизируют работу с интерактивной картой претензий. Такое решение было принято на совещании у губернатора Михаила Ведерникова, посвящённом организации уборки и ремонта дорог в Пскове, сегодня, 6 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что динамика есть и по уборке городских дорог, и по ямочному ремонта, но «работы ещё непочатый край». «Тем не менее, установлен коммуникационный контакт между администрацией области, администрацией города, подрядчиками и жителями. Сейчас важно его не потерять. Давайте вместе с ОНФ сделаем интерактивную карту, где жители смогут сообщать о том, где плохо убирают дороги или содержат их в ненормативном состоянии, чтобы затем эти данные доводить до подрядчиков, - предложил Михаил Ведерников. - Если нам удастся систематизировать и автоматизировать этот процесс, будет здорово».

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что такая интерактивная карта создана и уже работает. По его словам, на ресурсе можно отметить «галочкой» и выложить фотографию места, которое надо отремонтировать. «Затем информация поступает в администрацию Пскова и подрядчику, который должен отчитаться о проведенной работе», - пояснил Александр Братчиков.

Михаил Ведерников пообещал зарегистрироваться на сервисе и отметил, что необходимо обязательно контролировать отработку претензий граждан, чтобы карта «не горела только красными галочками», и уведомлять обратившихся, через какое время ситуация будет исправлена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников призвал регоператора по обращению с ТКО оперативно реагировать на обращения граждан и повысить качество услуг
06 марта 2019
Михаил Ведерников призвал регоператора по обращению с ТКО оперативно реагировать на обращения граждан и повысить качество услуг
Владимир Колпаков: Форум НКО позволит лучше узнать друг друга
06 марта 2019
Владимир Колпаков: Форум НКО позволит лучше узнать друг друга
Глава Пскова представил в «Фейсбуке» новый Ганзейский знак
06 марта 2019
Глава Пскова представил в «Фейсбуке» новый Ганзейский знак
Праздничную программу к Международному женскому дню приготовил псковский ТК «ПИК60»
06 марта 2019
Праздничную программу к Международному женскому дню приготовил псковский ТК «ПИК60»
Авторские галстуки-бабочки представит мастерская «ТВИД» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
06 марта 2019
Авторские галстуки-бабочки представит мастерская «ТВИД» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
Государственное бюджетное учреждение для подвоза школьников могут создать в Псковской области
06 марта 2019
Государственное бюджетное учреждение для подвоза школьников могут создать в Псковской области
Оригинальную свадебную атрибутику представит на выставке «Свадьба EXPO`2019» Юлия Тремасова
06 марта 2019
Оригинальную свадебную атрибутику представит на выставке «Свадьба EXPO`2019» Юлия Тремасова
Признаки выздоровления: ПАИ-live с Мариной Гаращенко
06 марта 2019
Признаки выздоровления: ПАИ-live с Мариной Гаращенко

Идет загрузка...