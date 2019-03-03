Начало концерта симфонического оркестра Мариинского театра в Пскове 27 марта перенесено на час позже

15:26, 06 марта 2019, ПАИ

Концерт симфонического оркестра Мариинского театра в Пскове 27 марта состоится на час позже. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, выступление переносится с 19:00 на 20:00.

Билеты, приобретенные ранее, действительны, обменивать их не нужно.

Напомним, концерт симфонического оркестра Мариинского театра, под руководством главного дирижера оркестра Псковской филармонии Николая Хондзинского, закроет 45-й, юбилейный Фестиваль русской музыки в честь М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

Прозвучат увертюра к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, концерт для скрипки с оркестром и Симфония №6 «Патетическая» Петра Чайковского.

Солистка концерта - Аяко Танабе (скрипка). Она родилась в 1987 году в Японии. Окончила Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Московскую консерваторию (класс профессора С. И. Кравченко). С детских лет ведет сольную концертную деятельность. Выступала с симфоническими оркестрами Японии, России, Турции, Азербайджана, Укрaины, Кипра.

Стоимость билетов: от 500 до 1500 рублей. Их можно приобрести в кассе филармонии или на сайте филармонии.