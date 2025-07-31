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Общество

Михаил Ведерников: Изборск невозможно не любить

Изборск знаменит прежде всего своим уникальным историко-архитектурным комплексом, сохраняющим аутентичную атмосферу средневекового русского города. На территории комплекса функционирует музейное пространство, проводятся традиционные русские праздники, музыкальные фестивали и реконструкции исторических событий. Кроме того, Изборск является популярным направлением для любителей беговых трасс на пересечённой местности. Почему Изборск невозможно не любить, губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своём телеграм-канале.

  • Изборск
    Фото: Из телеграм-канала Михаила Ведерникова
  • Изборск
    Фото: Из телеграм-канала Михаила Ведерникова
  • Изборск
    Фото: Из телеграм-канала Михаила Ведерникова
  • Изборск
    Фото: Из телеграм-канала Михаила Ведерникова
  • Изборск
    Фото: Из телеграм-канала Михаила Ведерникова
  • Изборск
    Фото: Из телеграм-канала Михаила Ведерникова
  • Изборск
    Фото: Из телеграм-канала Михаила Ведерникова
  • Изборск
    Фото: Из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Массивные стены, башни, тайный ход к воде, защищённые захабом ворота и особое местоположение не одно столетие делали это укрепление неприступным и позволяли изборянам выдерживать длительные осады. Но современный Изборск собирает не только любителей оборонного зодчества. Здесь создано совершенно прекрасное музейное пространство, проходят традиционные русские праздники, фестивали песни и исторические реконструкции. А ещё Изборск популярен у любителей беговых трейлов, для которых местный ландшафт – не открыточный вид, а настоящая полоса препятствий», – отметил Михаил Ведерников.

Изборск находится вблизи Пскова, расстояние от областного центра составляет всего 32 километра. Здесь сочетаются старина и современность. Во время долгих пеших переходов можно поразмышлять и насладиться пейзажами.

«Изборск невозможно не любить. Сюда всегда хочется вернуться – даже когда знаешь все его истории и легенды, каждый поворот тропинки и каждый источник в Словенских ключах», – добавил глава региона.

Ранее сообщалось, выставка «Настоящая Россия» по итогам международного пленэра, который проходит в Изборске с 27 июля по 6 августа с участием художников из Китая и России, откроется в выставочном зале Государственного музея-заповедника «Изборск» 8 августа.

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