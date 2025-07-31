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Общество

Участники хора Псковской епархии рассказали, как проходит съёмка клипов

Как проходит съёмка клипов на патриотические песни, рассказали члены хора духовенства Псковской епархии, пишет «Псковская правда».

Фото предоставили в Псковской епархии

От продумывания концепции клипа и до реализации проходит примерно две недели. Сам ролик можно отснять в течение дня, рассказали участники хора. Настоятель храма Александра Невского протоиерей Андрей Вахрушев уточнил, что съёмки полностью продуманы и в них лишь отчасти может присутствовать элемент импровизации. «Продумывать идею и снимать готовый продукт трудоёмко, но мы справляемся со всем оперативно», – подчеркнул он.

Всего в мужском хоре Псковской епархии поют 40 человек. Произведения исполняют как священнослужители почтенного возраста, так и совсем юные. Причём в коллективе нет ни одного профессионального исполнителя.

Ранее сообщалось, что хор духовенства Псковской епархии исполнил песню «День Победы», а также «Поклонимся великим тем годам» на территории мемориала «Мамаев курган» в Волгограде.

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