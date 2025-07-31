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Общество

Фестиваль «Сенокосная пора» пройдёт в Палкинском округе 2 августа

Традиционный фестиваль «Семейные традиции. Сенокосная пора» состоится на поляна возле деревни Васильево Палкинского округа 2 августа. Он начнётся в 13:00, сообщили ПАИ в министерстве культуры региона.

  • Фестиваль в Палкинском округе
    Фото: министерство культуры Псковской области
  • Фестиваль в Палкинском округе
    Фото: министерство культуры Псковской области
  • Фестиваль в Палкинском округе
    Фото: министерство культуры Псковской области
  • Фестиваль в Палкинском округе
    Фото: министерство культуры Псковской области
  • Фестиваль в Палкинском округе
    Фото: министерство культуры Псковской области

В прошлом году фестиваль собрал порядка 1 500 жителей и гостей муниципалитета. Эти летом организаторы подготовили для гостей праздника мастер-классы по созданию поделок из сена и традиционным ремеслам, конкурсы, а также ярмарку местных деликатесов и живую музыку.

Отметим, что фестиваль «Сенокосная пора» является победителем регионального этапа международной премии «Мы вместе», что подтверждает высокий уровень его организации и значимость для культурного наследия.

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