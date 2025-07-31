Фестиваль «Сенокосная пора» пройдёт в Палкинском округе 2 августа

12:50, 31 июля 2025, ПАИ

Традиционный фестиваль «Семейные традиции. Сенокосная пора» состоится на поляна возле деревни Васильево Палкинского округа 2 августа. Он начнётся в 13:00, сообщили ПАИ в министерстве культуры региона.



Фото: министерство культуры Псковской области



Фото: министерство культуры Псковской области



Фото: министерство культуры Псковской области



Фото: министерство культуры Псковской области



Фото: министерство культуры Псковской области









В прошлом году фестиваль собрал порядка 1 500 жителей и гостей муниципалитета. Эти летом организаторы подготовили для гостей праздника мастер-классы по созданию поделок из сена и традиционным ремеслам, конкурсы, а также ярмарку местных деликатесов и живую музыку.

Отметим, что фестиваль «Сенокосная пора» является победителем регионального этапа международной премии «Мы вместе», что подтверждает высокий уровень его организации и значимость для культурного наследия.