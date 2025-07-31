Выставка «Настоящая Россия» откроется в Изборске

17:59, 31 июля 2025, ПАИ

Выставка «Настоящая Россия» по итогам международного пленэра, который проходит в Изборске с 27 июля по 6 августа с участием художников из Китая и России, откроется в выставочном зале Государственного музея-заповедника «Изборск» 8 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«На полторы недели лета 2025 года древний живописный Изборск стал российско-китайским саммитом изобразительных искусств, местом встречи талантливых художников. Каждый мастер работает в своём направлении, в своей особой технике, создавая оригинальные произведения искусства. Виды Изборска и его окрестностей в технике гохуа вступили в живой диалог с русской академической школой рисунка и живописи. Плоды этого яркого взаимодействия художников поистине бесценны: они обогащают академические традиции и музейные коллекции двух наших великих стран – России и Китая», – отметили сотрудники музея.

Художников от Китая представляют Чжан Сюэнин, Хуан Хучжао, Цянь Вэй, Цинь Чаобо, Ци Ванли и Динь Чиань. Россию представляют Сергей Данчев, Иван Журавлев, Константин Зубрилин, Константин Попов, Дмитрий Мартьянов, Рустам Игамбердиев и Максим Моргунов.

Музей поблагодарил Министерство культуры России и лично министра культуры Ольгу Любимову за поддержку и возможность реализации проекта «Настоящая Россия».

«Огромная благодарность за творческое сотрудничество всем организаторам и участникам проекта – компании по развитию культуры и искусства «Яшень» (Пекин, КНР), Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина, Союзу художников Санкт-Петербурга, Арт-резиденции «Кебь», – подчеркнули в музее.

Открытие выставки состоится в 14:00.